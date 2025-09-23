ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Кирил Петков: Коцев каза, че бебето му прекарало повече време на този свят, докато той е в затвора, отколкото докато е бил на свобода
Сега са болни от Ковид, а той не може да помогне на семейството си - БЕЗ вина, БЕЗ присъда.
Прокурорът с хладен глас изсъска Благо да остане в ареста - безсрамници, кукли на конци на един объркан дебел тип, машини за мръсни поръчки, хора без душа и сърце.
Сега ще видим какво ще решат съдиите.
"Фокус" припомня, че днес Софийският апелативен съд трябва да вземе окончателно решение за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 38
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Зимни и летни температури в сряда
19:56 / 23.09.2025
Брутално задръстване на АМ "Тракия"!
20:01 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа с...
19:15 / 23.09.2025
Съдът решава до минути мярката на кмета на Варна
18:55 / 23.09.2025
Желязков: Децата на Украйна трябва да бъдат върнати. Българската ...
19:03 / 23.09.2025
Разкриха самоличността на убития край екопътека "Невястата"
16:46 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS