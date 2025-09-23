ИЗПРАТИ НОВИНА
Кирил Петков: Коцев каза, че бебето му прекарало повече време на този свят, докато той е в затвора, отколкото докато е бил на свобода
Автор: Георги Кирилов 18:53Коментари (0)368
©
Благо Коцев току-що каза, че малкото му бебе е повече време на този свят, докато той е в затвора, отколкото докато е бил на свобода. Това написа във Facebook Кирил Петков

Сега са болни от Ковид, а той не може да помогне на семейството си - БЕЗ вина, БЕЗ присъда.



Прокурорът с хладен глас изсъска Благо да остане в ареста - безсрамници, кукли на конци на един объркан дебел тип, машини за мръсни поръчки, хора без душа и сърце.

Сега ще видим какво ще решат съдиите. 

"Фокус" припомня, че днес Софийският апелативен съд трябва да вземе окончателно решение за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев.


