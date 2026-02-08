ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Кирил Петков: Имам добри впечатления от Крум Зарков
"Продължаваме промяната - Демократична България призовахме президента Йотова да сложи вето на промените в Изборния кодекс. Ако тя чуе този призив, ние сме готови веднага да се противопоставим на безобразията от миналата седмица - ако новото ръководство на БСП покаже принципност и промени гласуването на своята парламентарна група", пише още той.
"Всяка промяна във всяка партия, която с действия, а не с реторика, покаже борба със задкулисието, е стъпка напред за България. Продължаваме промяната - Демократична България ще се радваме ако покажем, че балансът на силите се е променил за по-добро", отбелязва Петков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 73
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, о...
10:01 / 08.02.2026
Експерт: Едната сметка за ток може да обхваща 20 дни, а другата 4...
09:37 / 08.02.2026
В Гелеменово живеят в страх от ново наводнение
09:28 / 08.02.2026
България попадна в челото на престижна класация
08:49 / 08.02.2026
Празник е!
08:32 / 08.02.2026
Облачно, но приятно време ни очаква днес
08:35 / 08.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS