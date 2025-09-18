Кирил Петков: Днес Пеевски трябваше да ходи пеша

© Фейсбук Днес Пеевски трябваше да ходи пеша, защото най-скъпият автомобил на НСО в страната не можеше да влезе през служебния вход на парламента. Това написа във Фейсбук Кирил Петков.



"Ако всички свободни хора в страната кажат “стига толкова", този човек ще бъде господин Никой.



Свобода за Благо и другите политически затворници!", написа още той в социалната мрежа.