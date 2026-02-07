ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Кирил Добрев: БСП направи няколко грешки, които са причина за сегашния конгрес
Той обясни, че познава Руси Статков от около 35 години. "Той беше колега на баща ми, знам какво мисли и как разсъждава. С Борислав Гуцанов премина целият ми политически път през последните над 20 години. А Крум Зарков е от новите ми колеги - от 2017 г. Мога да кажа, че и тримата са ми добри приятели. Те дадоха различни тенденции за развитие и посока на БСП", подчерта Добрев.
По думите му изборът, който самият той е направил е за "една силна БСП, за една обединена БСП и за партия, която да има активно присъствие в следващия парламент'.
По отношение на това какво трябва да промени новият лидер на БСП и кой от тримата може да направи партията по-силна Добрев изтъкна, че: "Първо, трябва да разбере, че лидерът не е само харизма. Това са председатели - "първи сред равни“. Това са хора, които трябва да създават екипи и да познават поименно общинските си председатели, с техните проблеми и трудности. Това трябва да се промени в БСП. Партията отново трябва да заживее като семейство, каквото е била повече от 30 години".
Кирил Добрев изтъкна пред NOVA NEWS няколко грешки на партията си в последните месеци. "Първата е така наречената техническа грешка. Цялото ръководство на БСП беше част или от парламентарната група или от правителството, с което се откъснаха от членската маса и от своите избиратели. Не бяха в течение на това, какво ги вълнува, какво ги смущава и какви реакции имат те", подчерта той.
И допълни: "Втората, по-важна, е политическата грешка, която е вродена в БСП - винаги е поставяла държавните интереси над партийните".
И даде пример, когато преди една година, след няколко предсрочни избори, имало обществен натиск БСП да подкрепи правителство и да помогне за рестартирането на държавата. "Тогава помогнахме за плана за усвояване на европейски средства, успяхме да осигурим заплатите и пенсиите с всички актуализации и завършихме европейската интеграция на България и членството ни в еврозоната. Този мандат е исторически, и БСП ще остане в него. Но изборът на държавния интерес пред партийния е причина за сегашния конгрес", категоричен е Кирил Добрев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 185
|предишна страница [ 1/31 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Богомил Николов: Потребителите сами ще накажат недобросъвестните ...
17:04 / 07.02.2026
Калоян Паргов и Драгомир Стойнев се отказаха от надпреварата за п...
15:47 / 07.02.2026
От утре температурите падат, идват студ и сняг
14:51 / 07.02.2026
Атанас Зафиров подаде оставка
13:15 / 07.02.2026
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вър...
12:55 / 07.02.2026
Костадинов: Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше о...
13:16 / 07.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Гражданин: Сегашна ми сметка е 240 евро, миналия месец беше около 100
08:56 / 05.02.2026
Тежки цени в салона на Виктория на Рачков
21:51 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS