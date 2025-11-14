ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кикерезова за новите цени за паркиране: Харакири!
Какво мисли по този повод синоптичката Ева Кикерезова?
"Вчера Столичният общински съвет направи толкова голяма каша с това паркиране и буквално си направи харакири. Не мога да повярвам, че при цялата липса на уреден градски транспорт, се случва първо това разширение, второ това повишение.
Значи, за да отида до родителите ми на гости, или до приятелката ми, която е в съседен квартал и до която нямам обществен транспорт, освен с две прекачвания, ще имам ограничение от 3 часа и ще трябва и да платя.
И да разкарвам с мен и децата. Това е крайно, крайно непочтено и толкова неизмислено, че няма накъде! Това е дошло единствено от хора без никаква реална представа за истинския живот! Това в крайна сметка са жилищни квартали, не е Център!!!"
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
