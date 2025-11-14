ИЗПРАТИ НОВИНА
Кикерезова за новите цени за паркиране: Харакири!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:24
© Фейсбук
Столичният общински съвет прие реформи в паркирането в София, с което цената за платените зони се увеличава двойно. С промените се разрастват и самите зони, които вече навлизат и в жилищните квартали в близост до Околовръстното шосе. Част от сегашните подзони се окрупняват в по-големи. Новите правила влизат в сила от 5 януари 2026 г.Цената за паркиране в "синя зона" става 2 евро на час. Цената за паркиране в "зелена зона" става 1 евро на час. 

Какво мисли по този повод синоптичката Ева Кикерезова?

"Вчера Столичният общински съвет направи толкова голяма каша с това паркиране и буквално си направи харакири. Не мога да повярвам, че при цялата липса на уреден градски транспорт, се случва първо това разширение, второ това повишение.

Значи, за да отида до родителите ми на гости, или до приятелката ми, която е в съседен квартал и до която нямам обществен транспорт, освен с две прекачвания, ще имам ограничение от 3 часа и ще трябва и да платя.

И да разкарвам с мен и децата. Това е крайно, крайно непочтено и толкова неизмислено, че няма накъде! Това е дошло единствено от хора без никаква реална представа за истинския живот! Това в крайна сметка са жилищни квартали, не е Център!!!"







