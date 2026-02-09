ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кикерезова: Не успях да си въздържа сълзите. Сервитьорът ме гледаше безпомощно
"Миналата седмица събитията край Петрохан в комплект с темата за издевателствата над животните в Свищов беше нещо, което мозъкът ми трудно успя да асимилира. Мисля, че като всички останали и аз се надявах детето на 15 и младежът на 23 да са някъде на сигурно място и един ден майките им да си ги прегърнат. Вчерашната новина ме свари в една сладкарница с едната ми дъщеря. Не успях да си въздържа сълзите. Сервитьорът ме гледаше безпомощно, а аз само му показах заглавието на статията на телефона ми.
Това бяха сълзи на мъка, безсилие и отчаяние накъде сме тръгнали. Не говоря за света, говоря за обществото ни. Никакво съчувствие, никакво уважение, никакво състрадание и подкрепа не са останали между нас. Има толкова тежко разделение на наши и ваши, че хората изпитват наслада да се случи нещо гадно, за да кажат "аз казах ли ви?". Общество от скотове и саможивляци, гледащи само да спасят себе си, а след тях - потоп...", пише още тя.
