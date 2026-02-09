ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Кикерезова: Не успях да си въздържа сълзите. Сервитьорът ме гледаше безпомощно
Автор: Вилислава Ветренска 10:26Коментари (1)2365
© Фейсбук
Този случай "Петрохан" ще остави трайна следа в много от нас. До сега винаги съм си мислела, че у нас такива неща не могат да се случат, те са само във филмите, но след удушаването на Евгения, която беше натъпкана и изхвърлена в куфар, убийството на Пейо Пеев от майката на жена му и убийствата на двете деца във Вакарел от собствената им майка, в мен усещането за сигурност се пречупи. Това написа във Фейсбук бившата синоптичка на БНТ Ева Кикерезова. 

"Миналата седмица събитията край Петрохан в комплект с темата за издевателствата над животните в Свищов беше нещо, което мозъкът ми трудно успя да асимилира. Мисля, че като всички останали и аз се надявах детето на 15 и младежът на 23 да са някъде на сигурно място и един ден майките им да си ги прегърнат. Вчерашната новина ме свари в една сладкарница с едната ми дъщеря. Не успях да си въздържа сълзите. Сервитьорът ме гледаше безпомощно, а аз само му показах заглавието на статията на телефона ми.

Това бяха сълзи на мъка, безсилие и отчаяние накъде сме тръгнали. Не говоря за света, говоря за обществото ни. Никакво съчувствие, никакво уважение, никакво състрадание и подкрепа не са останали между нас. Има толкова тежко разделение на наши и ваши, че хората изпитват наслада да се случи нещо гадно, за да кажат "аз казах ли ви?". Общество от скотове и саможивляци, гледащи само да спасят себе си, а след тях - потоп...", пише още тя.


Още по темата: общо новини по темата: 80
09.02.2026 Миролюба Бенатова: Онзи - живият, със смъртния акт, нали пак изчезна
09.02.2026 Шест трупа и много неизвестни: Какво знаем дотук за трагедията на
"Петрохан"?
09.02.2026 Първи кадри от хижата на ужасите след престъплението
09.02.2026 Продуцент: Как човек се самоубива в МПС, така че главата му да е облегната на челното стъкло?
09.02.2026 Приятелка на една от жертвите в "Петрохан": Той бе многостранно развита
личност
09.02.2026 Емануил Йорданов: За тези хора се изля помия на килограми и едва ли не се очаква обществото да каже "На такива им е малко да ги убият"
предишна страница [ 1/14 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Много неща липсват на обществото , но пък имате "демокрация" и див капитализъм.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Тежък инцидент в аварийната лента на АМ "Тракия", около колата ня...
11:04 / 09.02.2026
Първи кадри от хижата на ужасите след престъплението
10:55 / 09.02.2026
Гръцкото село, в което българският език и родопският диалект са з...
10:13 / 09.02.2026
КФН предупреди: До 1 юли 2026 г. е в сила преходен период, след т...
10:24 / 09.02.2026
ИПБ към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни...
10:56 / 09.02.2026
Продуцент: Как човек се самоубива в МПС, така че главата му да е ...
09:56 / 09.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
11:22 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Hills of Rock 2026
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: