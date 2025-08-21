ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Казус и с контрола за безопасността при скоковете с бънджи от мостове, в пещери и от балони
Фирмите са задължени само да уведомят Агенция "Пътна инфраструктура“ и ДГ "Гражданска и въздухоплавателна администрация“. Преди година Димитър за първи скача с бънджи. От балон. Спомня си, че на място му е проведен инструктаж за обезопасителните въжета. Подписва и декларация, с която поема пълна отговорност, че е здрави и скача по собствено желание.
Димитър и приятелката му скачат от балона, без дори да знаят, че в България няма регламент за безопасност в този тип спорт. Това потвърждава и собственик на една от фирмите, които организират този тип преживявания. Велислав Малджиев посочи, че никога държавен орган не е идвал на проверка.
Няма и създадена федерация, която да установи правила, разчита се на самоконтрол.
Мъжът показа на екипа ни и какви са признаците за риск от инцидент – следи се за изтъняване на ластиците. По думите му на инвентара пише до каква тежест издържа. Седалките са от алпийски тип. При скок всяка осигуровката трябва да е дублирана, казва експертът.
От Комисията за защита на потребителите, отговориха на медията, че това не е в обхвата на техните проверки.
Държавната агенция по метрологичен и технически надзор ни отговориха, че бънджи скоковете и други екстремни атракции, не са регулирани със закон. Министерството на туризма запазиха мълчание.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 13
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Хампарцумян: Селяндурщина - скъпи коли пред панелки! Правят го по...
20:06 / 21.08.2025
НИМХ официално сложи край на жегите за 2025 година
19:58 / 21.08.2025
Протест в памет на починал след междусъседски скандал фотограф
19:48 / 21.08.2025
Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър били прокъса...
19:25 / 21.08.2025
Какво се случва с язовир "Батак"?
16:56 / 21.08.2025
Тези кадри от днес следобед не са от границата ни с Гърция
16:42 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS