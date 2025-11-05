Касовият апарат е единственото нещо, което държи НАП в миналото

© Ясен Танев, председател на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер, коментира пред телевизия Bloomberg TV Bulgaria, че завръщането на СУПТО (Софтуер за управление на продажбите в търговски обект) ще постави отново бизнеса в трудна ситуация – особено заради остарелите технологии, чрез които се събират данните от касовите апарати.



"Това, което се случва, е рязко завръщане без консултации и модернизация на технологията за събиране на фиска“, заяви Танев.



По думите му, все още събираме данни през 2G мрежа, която не отговаря на европейските изисквания за сигурност.



Касовите апарати остават в основата на фискалния контрол, но използваната инфраструктура е морално остаряла и неефективна.



Новите правила за СУПТО трябва да влязат в сила от 1 март. Този път всички търговци, включително големите търговски вериги и онлайн магазините, ще трябва да използват СУПТО.



Танев посочи, че това е "свръхрегулация“, която ще натовари бизнеса, като прогнозира увеличение на цените на софтуера между 20% и 40%.



"НАП е най-цифровата публична администрация в момента, а касовият апарат е единственото, което я държи в миналото“, коментира Танев.



Той подчерта, че ако държавата наистина иска модерен фискален контрол, трябва да позволи на бизнеса да предава данни в реално време, цифрово подписани, вместо да се разчита на физически устройства с ограничени възможности.