ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Карта показва местата с режим на водата в България 
Автор: Елиза Дечева 14:21Коментари (0)419
©
Meteo Balkans сподели подробности за това къде в България има режим на водата, а за да онагледят по-добре цялата ситуация, публикуваха карта със засегнатите райони. 

Миналия месец регионалният министър Иван Иванов заяви в ефира на btv, че над 10 града и 183 села на с нарушено водоподаване, а засегнатите са близо 162 000 души. 

"Разпоредил съм проверки във всички тези населени места. Само тази година и в следващите 2-3 години ще бъдат инвестирани около 2 милиарда средства, които ще дойдат от държавата и от Европейския съюз, но няма инженерен способ, с който да може да се реагира в рамките на ден-два-три или няколко месеца“, обясни регионалният министър. 

Днес от "ВИК" АД – Ловеч съобщиха, че в списъка със засегнатите места се включва и поредното населено място в Ловешко.


Още по темата: общо новини по темата: 35
02.08.2025 По-труден ли е риболовът заради високите температури?
29.07.2025 Частично бедствено положение в Неделино
24.07.2025 Протест заради безводие: Не можем нито да се изкъпем, нито да се изперем
22.07.2025 Нов язовир край Панагюрище влиза в експлоатация до края на годината
19.07.2025 Протест затвори пътя за Смолян и Кричим
18.07.2025 Френска медия: България е опасно близо до трайна водна криза
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерт разкри защо Чехия не допусна самолета от София и се намес...
13:20 / 14.08.2025
Кметицата на Троян: Не се налага затваряне на "Къпинчо" заради ме...
13:22 / 14.08.2025
Мечка е забелязана в района на парк "Къпинчо"
12:50 / 14.08.2025
Директор на училище: Учениците, които приключват втора смяна късн...
12:49 / 14.08.2025
Меле с няколко коли край морето
12:35 / 14.08.2025
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в сле...
12:22 / 14.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
08:03 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Собственик на козметичен салон: Ще изхвърлим доста голяма част от нещата, защото подлежим на проверки и на санкции
Собственик на козметичен салон: Ще изхвърлим доста голяма част от нещата, защото подлежим на проверки и на санкции
19:29 / 12.08.2025
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши да върне 10,50 лв., ще ощети клиента
Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши да върне 10,50 лв., ще ощети клиента
09:55 / 12.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Удариха престъпно сдружение
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: