ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Карта показва местата с режим на водата в България
Миналия месец регионалният министър Иван Иванов заяви в ефира на btv, че над 10 града и 183 села на с нарушено водоподаване, а засегнатите са близо 162 000 души.
"Разпоредил съм проверки във всички тези населени места. Само тази година и в следващите 2-3 години ще бъдат инвестирани около 2 милиарда средства, които ще дойдат от държавата и от Европейския съюз, но няма инженерен способ, с който да може да се реагира в рамките на ден-два-три или няколко месеца“, обясни регионалният министър.
Днес от "ВИК" АД – Ловеч съобщиха, че в списъка със засегнатите места се включва и поредното населено място в Ловешко.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 35
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерт разкри защо Чехия не допусна самолета от София и се намес...
13:20 / 14.08.2025
Кметицата на Троян: Не се налага затваряне на "Къпинчо" заради ме...
13:22 / 14.08.2025
Мечка е забелязана в района на парк "Къпинчо"
12:50 / 14.08.2025
Директор на училище: Учениците, които приключват втора смяна късн...
12:49 / 14.08.2025
Меле с няколко коли край морето
12:35 / 14.08.2025
Втората най-търгувана стока в света може да поскъпне с 600% в сле...
12:22 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS