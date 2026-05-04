Много ниски минимални температури са регистрирани и през изминалата нощ - най-вече по високите полета на запад и югозапад - в Драгоман почти минус 5°С, а в Кюстендил минус 2°С, София и Благоевград минус 1°С. На връх Мусала са измерени - 12.7 °С.

Прогноза за България за 04.05.2026

След обяд започналото от изток увеличение на облачността ще обхване и централните райони от страната, на отделни места в Централна и Източна България ще превали слаб дъжд. В западните райони ще се задържи предимно слънчево. В по-голямата част от страната ще духа слаб до умерен северозападен вятър. В източните райони вятърът ще е временно силен, а след обяд за кратко ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в Северозападна България до 23-24°, в София – около 17°.

Прогноза за България за 05.05.2026

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца. През нощта облачността над централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3° и 8°, в София - около 4°.

Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, по-ниски по Черноморието, а в София - около 21°.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността около и след обяд. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин - сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 13°-15°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.