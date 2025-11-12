ЗАРЕЖДАНЕ...
|Караджов от Пловдив: През януари ще обявим втората процедура за електрически зарядни станции за 19,5 млн. лева
Вицепремиерът отбеляза, че през последната година Министерството на транспорта и съобщенията е постигнало сериозен напредък в изпълнението на програмата, въпреки забавянията от предходните години. "Почти 3 млрд. лв. са договорените средства, разплатените са над 658 млн. лв., а през последните шест месеца са сключени нови договори за над 1,25 млрд. лв.“, подчерта Караджов.
Сред основните пътни проекти с отчетлив напредък той посочи автомагистрала "Русе – Велико Търново“, по която вече има разплащания от почти 176 млн. лв., и автомагистрала "Европа“, по която е извършено финално плащане от 85 млн. лв.
"В железопътния сектор приоритет остава завършването на жп линиите "Пловдив–Бургас“, "Волуяк–Драгоман“ и "Елин Пелин–Костенец“ – ключови за националната и европейската свързаност“, заяви още министърът. Той допълни, че Тунел 2 в участъка "Елин Пелин–Костенец“ е едно от най-големите инженерни предизвикателства в страната и се следи ежедневно с повишени мерки за контрол.
Вицепремиерът обърна внимание и на интермодалния транспорт, като съобщи, че в момента са в процес на одобрение проектите за интермодални терминали в Русе, София, Горна Оряховица и Видин. "45% от всички средства по програмата са насочени към Северна България – това представлява целенасочена политика за сближаване и намаляване на регионалните различия“, подчерта Караджов.
В заседанието участваха Андреас фон Буш – ръководител на отдел "България, Унгария и Словения“ в ГД "Регионална и градска политика“ на Европейската комисия, както и представители на Управляващия орган на Програмата "Транспортна свързаност“ 2021–2027, бенефициенти, институции и неправителствени организации.
