|Каналджии, пияни и дрогирани ще плащат стойността на чуждото превозно средство, с което са извършили престъпление
Реформата е в съответствие с констатациите на Конституционния съд (КС) в решението му от 17 юли 2025 г. С него съдът обяви за противоконституционни разпоредбата на чл. 280, ал. 5 от НК - в цялост, и тази на чл. 281, ал. 4 - в частта "или се налага глоба в размер на пазарната стойност на превозното средство в лева, ако не е негова собственост“.
В мотивите си КС подробно обсъди уредбата на отнемането в полза на държавата на автомобил, собственост на дееца, и присъждането на стойността на чужд автомобил, в случаите на катастрофа, от която е причинена телесна повреда или смърт, както и в случаите на шофиране след употреба на алкохол или наркотици.
С предлагания законопроект се предвижда изрично, че в случаите на каналджийство или на противозаконно подпомагане на чужденец да пребивава или преминава през страната, използваното от дееца превозно средство да се отнема в полза на държавата, когато принадлежи на виновния. А когато липсва или е отчуждено, да се присъжда неговата равностойност. Ако използваното превозно средство не е собственост на виновния съдът ще може да присъди равностойността му.
По този начин нарушителите ще се третират еднакво, независимо дали са извършили престъплението, използвайки свое или чуждо превозно средство.
По отношение на квалифицираните случаи на непредпазливо причиняване на смърт или телесна повреда при пътно - транспортно произшествие се предлага съдът да може да отнеме в полза на държавата превозното средство, ако принадлежи на виновния, а ако не е негова собственост - да може да присъжда равностойността му.
Приложението на тази мярка за въздействие ще е задължително при шофиране след употреба на алкохол над съответната концентрация на или наркотични вещества.
