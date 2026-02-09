ЗАРЕЖДАНЕ...
|Калоян Паргов: Йотова трябва да избере Маргарита Николова или Силвия Къдрева
"Резултатът на тези избори не зависи от председателят, който и да е той. Фигурата му е важна, но този резултат зависи от степента на мобилизация на всички. При това в ситуация, в която прогнозите не са добри – БСП е на ръба", допълни той.
Конгресът на БСП според мен беше ненужен от гледна точка на това, което ще произведе, а именно очаквано разделение. Който и да беше избран за председател, трябваше в това разделение да открие предизборната кампания. Паргов поздрави Атанас Зафиров за свършената работа и за положените усилия "в една трудна година".
Той коментира и участието на БСП в управлението. Според него основната грешка на партията е била, че "беше много коалиционно толерантна".
На въпроса кого смята, че Илияна Йотова трябва да избере за служебен премиер той посочи или Маргарита Николова, или Силвия Къдрева. Причината е, че те не принадлежат към някоя от водещите политически партии, допълни той.
Паргов беше категоричен, че с "домовата книга" се прави едностранно служебно правителство, което е в полза на този, който е по-силен в момента".
Калоян Паргов коментира и случая "Петрохан". Според него органите на МВР действат професионално, а информацията, която беше представена на обществеността, даде яснота върху много въпроси. "Фактите и обстоятелствата водят до един мистериозен трилър, наречен от някои "Туин Пийкс", каза още Паргов.
"Започнаха обаче много политически спекулации. Случаят в "Петрохан" навежда на мисълта за ритуално самоубийство на група хора, изгубили доверие в държавата, която доскоро ги е подкрепяла, и в спонсорите. Изхождайки от такава позиция, можем да хвърлим петно върху държавата и спонсорите, които и да са те. Тук идва въпросът за морала, етиката и почтеността - възползвайки се от държавни позиции, в чия полза упражняваш властта и за какво. Така че всичко може да бъде политическо, но случилото се една лична трагедия. Това, което чух от брифинга на МВР и направените експертизи, показва, че става дума за самоубийство", коментира Паргов.
