ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Калоян Паргов: Йотова трябва да избере Маргарита Николова или Силвия Къдрева
Автор: ИА Фокус 19:13Коментари (0)148
©
Основната задача на новия председател на БСП е да състави ръководството на партията максимално бързо, предизборния щаб, да подреди листите за изборите, да изготви стратегиите на кампанията и много други въпроси. Това е дълбоко гмуркане и иска мобилизация на всички членове и симпатизанти на партията. Това каза Калоян Паргов от БСП по NOVA NEWS.

"Резултатът на тези избори не зависи от председателят, който и да е той. Фигурата му е важна, но този резултат зависи от степента на мобилизация на всички. При това в ситуация, в която прогнозите не са добри – БСП е на ръба", допълни той.

Конгресът на БСП според мен беше ненужен от гледна точка на това, което ще произведе, а именно очаквано разделение. Който и да беше избран за председател, трябваше в това разделение да открие предизборната кампания. Паргов поздрави Атанас Зафиров за свършената работа и за положените усилия "в една трудна година".

Той коментира и участието на БСП в управлението. Според него основната грешка на партията е била, че "беше много коалиционно толерантна".

На въпроса кого смята, че Илияна Йотова трябва да избере за служебен премиер той посочи или Маргарита Николова, или Силвия Къдрева. Причината е, че те не принадлежат към някоя от водещите политически партии, допълни той.

Паргов беше категоричен, че с "домовата книга" се прави едностранно служебно правителство, което е в полза на този, който е по-силен в момента".

Калоян Паргов коментира и случая "Петрохан". Според него органите на МВР действат професионално, а информацията, която беше представена на обществеността, даде яснота върху много въпроси. "Фактите и обстоятелствата водят до един мистериозен трилър, наречен от някои "Туин Пийкс", каза още Паргов.

"Започнаха обаче много политически спекулации. Случаят в "Петрохан" навежда на мисълта за ритуално самоубийство на група хора, изгубили доверие в държавата, която доскоро ги е подкрепяла, и в спонсорите. Изхождайки от такава позиция, можем да хвърлим петно върху държавата и спонсорите, които и да са те. Тук идва въпросът за морала, етиката и почтеността - възползвайки се от държавни позиции, в чия полза упражняваш властта и за какво. Така че всичко може да бъде политическо, но случилото се една лична трагедия. Това, което чух от брифинга на МВР и направените експертизи, показва, че става дума за самоубийство", коментира Паргов.


Още по темата: общо новини по темата: 76
09.02.2026 Ще има ли България нов служебен премиер тази седмица?
08.02.2026 Плугчиева: Йотова трябва да избира служебен премиер сред неподходящи
кандидати
08.02.2026 Д-р Теодора Йовчева коментира поведението на Румен Радев
08.02.2026 Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва
08.02.2026 Денков: Радев е сериозен политически конкурент, а плановете на ПП-ДБ за 121 депутати остават
07.02.2026 Васил Пандов: С промените в Изборния кодекс показаха, че българите в чужбина не са желани
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Слави Трифонов: Не мога да спра да си мисля за бащата на убитото ...
19:12 / 09.02.2026
Показаха кадри, заснети преди трагедията "Петрохан": Ето какво си...
18:28 / 09.02.2026
Няма прошка за Никола Бургазлиев от мелето с АТВ в Слънчев бряг
17:12 / 09.02.2026
Заменят лева и стотинката в учебниците с евро
17:26 / 09.02.2026
Прокуратурата открила много религиозна литература в хижа "Петроха...
15:53 / 09.02.2026
Властите официално: Няма чужди следи освен тези на шестте жертви
16:15 / 09.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
Фрапиращ случай: От 800 лева услугата става 800 евро
11:54 / 07.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
Къде е истината: НСИ лъже – твърди че инфлацията е 5%, пък сиренето в моя магазин миналата година беше 9 евро килото, днес е 12
11:22 / 07.02.2026
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
Специален ден за Христо Стоичков: Това е победата на живота ми!
17:45 / 07.02.2026
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
Близо 90% от всички пенсии за инвалидност са в София, Пловдив и Варна
08:33 / 07.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
Парламентарни избори 2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: