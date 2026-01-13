ЗАРЕЖДАНЕ...
|Калоян Паргов: БСП може да задържи мандата по-дълго
По думите му БСП няма да приеме мандата за съставяне на правителство, но не е изключено той да не бъде върнат веднага. Причината е свързана с възможна договорка около датата на предсрочните избори.
"Ако има някакво разбиране за датата на изборите и аргументите са адекватни, бихме могли да задържим мандата“, коментира той, като допълни, че подобен ход би бил възможен по молба на президента.
Според Паргов в рамките на този парламент не съществуват предпоставки за излъчване на правителство, което да има обществено доверие. Политическата конфигурация е силно фрагментирана, а разделението между партиите прави компромисите практически невъзможни.
Зам.-председателят на БСП подчерта, че участието на партията в управлението винаги е било свързано с налагането на социален дневен ред. Той припомни, че в предложения бюджет е бил заложен буфер, който да смекчи икономическите удари върху хората в началото на годината.
"Бюджетът не беше харесан от никого, освен от социалистите“, отбеляза той, като призна, че проектът не е срещнал широка политическа подкрепа.
По отношение на предстоящите данъчно-осигурителни промени Паргов заяви, че реформите са обективно необходими. Той обаче призна, че БСП е допуснала грешка, като не е отчела обществените страхове. "Първи януари 2026 г. плашеше много хора, а темата за данъчната реформа допълнително засилваше това напрежение“, посочи Паргов. По думите му за да се наложи каквато и да е промяна в парламента, е необходима ясна и стабилна подкрепа.
Паргов отказа да коментира дали ще се кандидатира за председател на БСП, но изрази сериозни съмнения дали партията ще излезе по-обединена от предстоящия конгрес. Според него времето до изборите е твърде кратко, за да бъдат преодолени натрупаните вътрешни конфликти. По думите му БСП има нужда от промяна, но тя не може да се изчерпва с подмяна на лица. "Партията има системни проблеми от организационно и политическо естество, които не са решени“, заяви той. Според него в левицата има усещане за изоставеност и липса на посока.
На въпроса дали държавният глава би се отказал от президентския пост, за да създаде собствен политически проект Паргов заяви, че от президента Румен Радев очаква "неочакваното“. В заключение той прогнозира, че дори след предстоящите избори страната вероятно ще се насочи към нов вот заради дълбокото разделение между политическите партии.
