ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Калин Стоянов: Кортежът на Радев е по-подходящ за латиноамерикански наркобос, отколкото за държавен глава на европейска държава 
Автор: Елиза Дечева 19:20Коментари (0)101
©
Втори ден президентът Радев упорито мълчи за безпрецедентната неделна блокада на Варна, организирана в негова чест. Това каза във Facebook депутатът от "ДПС-Ново начало" и бивш вътрешен министър Калин Стоянов във връзка с охраняването на Румен Радев от няколко коли на НСО във Варна. 

"Мълчанието му е оглушително, особено на фона на невиждан досега президентски кортеж, по-подходящ за латиноамерикански наркобос или севернокорейски диктатор, отколкото за държавен глава на европейската държава.

Вместо да излезе с ясна и мъжествена позиция, Радев се крие зад полите на своите секретарки, които пускат дежурни оправдания. Когато Радев възлага задачи на Димитър Стоянов, добре е поне да го запознаете със структурите в МВР. Докато президентският съветник невинно обяснява, че охраната се определи от НСО, ще му припомним, че началникът на НСО е пряко подчинен на президента.

С други думи, ако Радев търси 7, 8 или дори 15 автомобила, за да разкара своите близки, роднини или чиновници по плажовете, НСО ще изпълни безусловно прищевките му. И да не забравяме, че това не е първият пример за арогантност от страна на приближени до президента хора. Един от служебните вътрешни министри, назначен лично от Радев, си самоназначи денонощна охрана от СОБТ (Специализиран отряд за борба с тероризма - барети), които забележете, да го пазите от подчинените му служители в МВР, при срещите му с тях. Пълен абсурд!

В предишно своя изказване Стоянов каза, че президентът Радев е човек, "който обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, а в същото време гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус". 


Още по темата: общо новини по темата: 890
11.08.2025 »
10.08.2025 »
10.08.2025 »
06.08.2025 »
03.08.2025 »
01.08.2025 »
предишна страница [ 1/149 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Средната работна заплата продължава да расте
15:44 / 12.08.2025
Отцепиха плаж "Хармани"
15:13 / 12.08.2025
Огромна международна компания придобива част от български завод
14:51 / 12.08.2025
Семейство с бебе: Учтиво ни изгониха от плажа, иначе са любезни
14:22 / 12.08.2025
Депутат: В АПИ си раздават милиони, докато караме по пътища, прил...
15:22 / 12.08.2025
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
12:58 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
14:09 / 10.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
19:54 / 10.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бойни спортове
Лято 2025
Шарка по животни в Пловдивско
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: