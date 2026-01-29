ИЗПРАТИ НОВИНА
Какво следва за потребители и търговци от 1 февруари 2026 година?
Автор: Ваня Кузманова 17:25
© ФОКУС
От първия ден на месец февруари 2026 година еврото става единственото законно платежно средство в Република България. Левът спира да бъде валута за плащане, а еврото става единственото законно средство за разплащане за стоки, услуги и задължения. Потребителите трябва да плащат в евро, а търговците — да приемат, обслужват плащания и връщат ресто само в евро, посочиха от КЗП.

Възможността за плащания в двете валути изтича на 31 януари. Законът за въвеждане на еврото в Република България, обаче, задължава цените  да се показват както в евро, така и в лева до 8 август 2026г.  

За безпроблемното протичане на процесите, КЗП препоръчва на търговците набавянето на достатъчно количество монети в евро. Тези от тях, които не спазват правилата за двойно обозначаване, правилно превалутиране,  прозрачно ценообразуване или други изисквания на закона, подлежат на санкции от страна на КЗП и останалите контролни органи.  

Комисията ще продължи със засилените проверки и за необосновано покачване на цените. При установяване на такова, търговците имат пет работни дни да докажат икономическата обосновка за това.

Апелираме гражданите да продължават да подават сигнали и жалби по познатите вече начини - на горещия телефон 0700 11 122, на място в офисите на КЗП в цялата страна, чрез сайта kzp.bg или през мобилното ни приложение.


