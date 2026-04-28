Един от най-неприятните моменти за всеки клиент на банка е в случаите, в които банкоматът отчита успешно теглене, парите изчезват от сметката, но устройството не ги изплаща реално. Макар и редки, тези технически грешки изискват бърза и адекватна реакция от страна на собственика на парите.

Какво да направите

Ако попаднете в такава ситуация, най-важното е да не изпадате в паника. Веднага проверете чрез мобилното си банкиране дали транзакцията е със статус "окончателно осчетоводена“ или е само "блокирана/чакаща“. В някои случаи системата сама засича грешката и възстановява баланса автоматично до няколко часа.

Подаване на сигнал

Ако сумата е удържана, трябва незабавно да се свържете с вашата банка (номерът обикновено е на гърба на картата). Трябва предварително да се приготвите за датата и часа на неуспешното теглене, адресът, където се намира въпросният банкомат, както и каква е точната сума, която е отчетена, но не е изтеглена.

Задължително е да запазите разписката, защото тя е основното ви доказателство.

Срокът за възстановяване на сумата зависи от политиката на банката, чията собственост е банкоматът. Процедурата обикновено отнема между 1 и 5 работни дни.

Ако обаче операцията се извършва на банкомат на друга банка, тогава процесът е по-дълъг поради междубанковата комуникация и може да отнеме от 7 до 30 дни.

Това, което служителите на банките задължително извършват, е да направят ревизия на устройството и ако парите не са изплатени, те ще се появят като "излишък“ в касетата, което потвърждава вашата рекламация.

Важен съвет: Не теглете отново!

Честа грешка е веднага да опитате ново теглене от същото устройство. Това може да обърка техническата проверка. По-добре е да се преместите на друг банкомат и веднага да се обадите на горещата линия на банката.