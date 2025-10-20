Как се сумира осигурителен стаж за пенсия за българите, работили в чужбина?

© Фокус Когато човек е работил в чужбина и придобие осигурителни периоди по съответните национални законодателства, но същите не са достатъчни за отпускане на обезщетение за безработица или пенсия изцяло по едно от тези законодателства, се извършва т. нар. "сумиране“ на осигурителния стаж.



Това обяснява Министерството на труда и социалната политика в отговор на депутатски въпрос.



Компетентните органи на съответните държави обменят информация по служебен път и всяка потвърждава "своите“ осигурителни периоди. В регламентите, предвиждащи взаимно зачитане на осигурителни периоди, когато човек е живял и/или е работил в чужбина, е предвидено ,че компетентните институции трябва да отговорят на запитванията от други държави в разумен срок, но не е посочен конкретен такъв, допълват от социалното министерство.



Когато се установи значително забавяне в предоставянето на тази информация, представители на българските институции са поставяла въпроса на вниманието на чуждите институции. С въвеждането на системата за обмен на социалноосигурителна информация в Европейския съюз, тази информация се получава само по електронен път, като това намалява сроковете за отговор.



Ако човек установи, че има забавяне в получаването на информация за неговия стаж в чужбина, може да се обърне към териториалното поделение на НОИ или към посолството на България в съответната страна. Ако няма резултат, то може да поиска съдействие от българския СОЛВИТ – център, пише pariteni.bg. Това е безплатна услуга, предназначена да помага на гражданите и фирмите в ЕС да намират решения на своите проблеми, възникнали в резултат на неправилно прилагане на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар от администрациите на държавите членки. Подобни центрове има във всички държави членки на ЕС, като за целта трябва да попълни единния формуляр на СОЛВИТ.