Как интернет уменията могат да ви спестят пари всеки месец

© Колко пъти сте плащали сметките си на гише, губейки половин час и още няколко лева за такса? Или сте купували нещо онлайн и после разбирате, че е имало по-евтин вариант другаде? Колко пъти сте обикаляли различни институции за един документ, който всъщност може да се подаде електронно? А може би сте чакали напразно пратка, вместо да проследите статуса ѝ онлайн? Истината е проста – липсата на дигитални умения често ни струва скъпо.



Дигиталната грамотност не е само за да пишете CV. Това е умение, което ви връща пари в джоба, прави ви по-независими и улеснява живота ви.



Ако обаче не се чувствате уверени с компютъра или интернет, няма нужда да се тревожите. В крайна сметка всички тези умения – от онлайн банкиране до работа с електронни услуги – не изискват специално образование. Нужно е само малко практика и някой, който да ви покаже най-лесния начин. Точно тук идва добрата новина – вече има напълно безплатни курсове, финансирани от държавата, в които можете да ги усвоите.



Обученията са подходящи за хора между 16 и 65 години и се предлагат на различни нива – от базови до по-напреднали. Така всеки може да намери най-подходящото за себе си. С тях не само ще пестите пари в ежедневието си © , но и ще станете по-конкурентни на пазара на труда. Освен това получавате официален сертификат, издаден от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) и признат в целия Европейски съюз.



Но как точно дигиталните умения спестяват пари? Отговорът е прост – с тях управлявате финансите си по-умно и по-бързо.



Онлайн банкирането вече е стандарт. Вместо да чакате на опашка, можете да проверите баланса си, да направите превод или да платите сметка за минути – без излишни такси. Мобилните приложения за банкиране също ви изпращат известия за всяка транзакция, което ви пази от изненади.



Електронните портфейли като Revolut или PayPal не са само за "технологични ентусиасти“. Те ви помагат да следите в реално време къде отиват парите ви и често предлагат по-добри условия при пътуване в чужбина.



Следенето на разходите вече не е бележник и калкулатор. Същ © ествуват безплатни приложения, които автоматично подреждат разходите ви – колко харчите за храна, транспорт, сметки. Така лесно виждате къде изтичат парите и какво можете да промените.



Интернет дава и друг бонус – възможност да сравнявате. От цените на електроуреди до самолетни билети, няколко минути търсене могат да ви спестят десетки, понякога стотици левове.



Ако обичате промоциите, онлайн пазаруването е рай. Има сайтове и групи, които ежедневно споделят кодове за отстъпка и купони – нещо, което в магазина няма как да получите.



И още нещо важно – вече почти всички административни услуги имат електронна версия. Подавате документи онлайн, плащате по-ниски такси, а и спестявате пътни разходи и време.



Ако всичко това звучи полезно, сега е моментът да направите крачка към по-уверено и изгодно ползване на интернет. Държавата вече предлага напълно безплатни курсове по дигитални умения за хора между 16 и 65 години. Обученията се осъществяват с подкрепата на средства, предоставени от НПВУ П3-С1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за възрастни", Компонент II "Обучения за DI-GI умения и компетенции", а сертифицирането е онлайн, отнема максимум 2 астрономически часа и се осъществява на платформата за сертифициране на ЦРЧРРИ към МТСП.



Как да се включите?



Свържете се с най-близкото бюро по труда или проверете на сайта на Агенцията по заетостта.