Подадох предизвестие, но компанията ми предложи по-висока заплата и нови условия. Как да преценим дали да останем, или проблемът е по-дълбок от финансовия, коментира за Economy.bg Селин Рахмиева от Business Growth & IT Recruitment Specialist в Top Skills Recruitment.



Все по-често в практиката си виждаме ситуация, в която служител подава предизвестие, а работодателят реагира с контраоферта – по-висока заплата, нови условия или обещание за развитие. Това е разбираема реакция: задържането на опитен човек почти винаги е по-лесно и по-евтино от намирането на нов. За самия служител обаче въпросът рядко е толкова прост.



Важно е първо да се върнем към причината за решението за напускане. В повечето случаи тя не е само финансовa. Хората по-често си тръгват заради липса на развитие, натрупано напрежение, проблеми в комуникацията или усещане за застой. Контраофертата може да създаде чувство за признание и сигурност, но ако не адресира тези по-дълбоки фактори, ефектът ѝ често е временен.



От друга страна, подобна ситуация може да бъде и сигнал за искрено желание от страна на работодателя да запази ценен специалист и да подобри условията му. Затова решението не бива да се взема импулсивно, нито единствено през призмата на заплатата.



Полезно е човек да си зададе няколко честни въпроса: какво реално ме накара да започна да търся промяна? Ще се промени ли това, ако остана? Възстановено ли е доверието между мен и работодателя? И най-важното – как ще се чувствам в тази среда след шест месеца, когато първоначалната емоция от предложението отмине?



Няма универсално правилен избор. Понякога оставането е възможност за ново начало, а друг път е само отлагане на вече взето вътрешно решение. Затова най-здравословният подход е този, който стъпва не само върху краткосрочната сигурност, а върху дългосрочното усещане за смисъл, развитие и професионално спокойствие.