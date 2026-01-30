КЕВР утвърди по-висока цена на природния газ за февруари

© Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м.февруари 2026 г. в размер на 32,30 евро/MWh (63,17 лв./MWh), без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. Утвърдената цена е с 3,69 % по-висока спрямо м.януари 2026 г., която беше в размер на 31,15 евро/MWh). С решението реалното повишение цената на крайния снабдител за преобладаващата част от битовите потребители дори е сведено до 2%.



С днешното си решение регулаторът потвърждава, че няма да допусне смесване на регулиран и свободен пазар, което води до пазарно изкривяване. По тази причина Комисията за първи път коригира количествата на "Булгаргаз“, като изключи от тях част от заявените в последния момент количества по двустранни договори, които водят до накърняване на интересите на клиентите на регулирания пазар. Основание за направената корекция Комисията намира в законовата уредба, която изрично задължава регулатора да защитава приоритетно интересите на регулирания пазар, като създава условия за формиране на възможно най-ниска цена за потребителите на този пазар.



В тази връзка и с оглед постигане на целите на Закона за енергетиката, КЕВР започва процедура по изменение на подзаконовата нормативна уредба, регламентираща регулирането на цените на природния газ.



Независимо от увеличението справка за ценовите нива в предишни периоди показва, че утвърдената цена от 32,30 евро/MWh е с близо 25 % по-ниска спрямо година по-рано /февруари 2025 г./, която беше 43,12 евро/MWh, 84,34 лв. /MWh, както и с 12 % по-малка спрямо февруари 2024 г.,която беше в размер на 36,34 евро/MWh). Или 71,08 лв./MWh.



Решението на КЕВР за утвърждаване на цена на природния газ за м. февруари 2026 г. ще бъде публикувано на интернет страницата на регулатора.