ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Извънредно: Най-после стана ясно кой е подал първия сигнал за трите трупа на хижата, жена му е мексиканка!
По информация на кмета на населеното място мъжът е бил регистриран там по настоящ адрес.
Жители на селото не го познават, а тези, които са го виждали, са малцина. Извън камерата те разказаха, че се е нанесъл неотдавна и много рядко се появявал.
В къщата в Гинци живеел с жена от мексикански произход, затова го наричали Мексиканеца. Жената няма регистрация в кметството като жител.
От дни в обитавания от тях дом няма никой и според местните се е изнесъл от там.
По наша информация при подаването на сигнала до 112 за случилото се в хижата той се е представил като "близък“.
Междувременно районът около бившата хижа продължава да е под строга охрана. Днес към мястото отново се качи бус на криминалистична лаборатория, а около обед високопроходим полицейски автомобил слезе от там, качи двама цивилни граждани – очевидно работници, след което се върна с тях към опожарената сграда.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 137
|предишна страница [ 1/23 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Времето утре, 12 февруари
18:10 / 11.02.2026
ДАНС за "Петрохан": Образувано е дело срещу лице на висша публичн...
17:29 / 11.02.2026
Костадинов за ветото на президента: Йотова доказа, че е една сек...
17:30 / 11.02.2026
Пълна хронология на събитията от първия сигнал за три трупа до вт...
15:43 / 11.02.2026
Слави Трифонов: Очаква се замитане на връзките на ПП-ДБ с трагеди...
16:08 / 11.02.2026
Край на монопола на БДЖ!
15:17 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Удрят ни с нова такса, ще засегне всички
11:46 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS