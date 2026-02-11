Извънредно: Най-после стана ясно кой е подал първия сигнал за трите трупа на хижата, жена му е мексиканка!

© БНТ Сигналът за престъплението в бившата хижа на Петрохан е подаден от човек, който е бил част от неправителствената организация, научи bTV. Той е от софийското село Гинци, в чиято територия попада и бившата хижа.



По информация на кмета на населеното място мъжът е бил регистриран там по настоящ адрес.



Жители на селото не го познават, а тези, които са го виждали, са малцина. Извън камерата те разказаха, че се е нанесъл неотдавна и много рядко се появявал.



В къщата в Гинци живеел с жена от мексикански произход, затова го наричали Мексиканеца. Жената няма регистрация в кметството като жител.



От дни в обитавания от тях дом няма никой и според местните се е изнесъл от там.



По наша информация при подаването на сигнала до 112 за случилото се в хижата той се е представил като "близък“.



Междувременно районът около бившата хижа продължава да е под строга охрана. Днес към мястото отново се качи бус на криминалистична лаборатория, а около обед високопроходим полицейски автомобил слезе от там, качи двама цивилни граждани – очевидно работници, след което се върна с тях към опожарената сграда.