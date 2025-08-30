ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изтекоха кадри от огнения ад край Лясковец
Стихията се разрази около полунощ. Кметът на Лясковец Васил Христов, който бе на място, съобщи, че има пострадал - работник в животновъдния обект, който се е запалил. Той е с около 70% изгаряния. Пламъците са убили и 100 крави.
Причините за инцидента тепърва ще се изясняват, като предстоят огледи и разпити.
