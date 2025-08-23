ЗАРЕЖДАНЕ...
|Изслушват Мария Филипова за зам.-омбудсман на 2 септември
Заседанието на комисията ще бъде от 16.00 часа в зала 142 на Народното събрание.
"Фокус" припомня, че преди дни омбудсманът Велислава Делчева внесе името на Филипова като предложение за поста на заместник-омбудсман.
Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество е изпратила писма с искане за служебни проверки на кандидата за заместник-омбудсман за гражданство, съдимост и принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
