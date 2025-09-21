Изследовател: Римската империя е създадена от хора, мигрирали от Балканите в Рим

© bgonair Историята на Европа е свързана именно с народите, населявали Балканите. Това заяви изследователят Йордан Йорданов.



Той коментира теориите за сходствата между България и Италия.



"Цялата човешка история, култура и нейното управление в епохите и вековете е свързано с най-големия род и народ, който е бил в Европа и света - това е народът на балгите (балгурите), който е населявал Балканите. Тези хора са се разселвали по всички територии", каза Йорданов пред Bulgaria ON AIR.



Българите са държавотворния народ от Балканите и всъщност Римската империя е създадена от хора, които са мигрирали от Балканите в Рим, каза още изследователят.



"И римляните идват по родово право да си върнат Балканите - една част от тях за загубили в Троянската война. Тоест, излиза, че всички родове и народи имат право да нападат Балканите по родово право - това е един много интересен парадокс", посочи гостът.