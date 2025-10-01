ИЗПРАТИ НОВИНА
Изрод застреля благороден елен в Родопите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:52Коментари (0)902
На 30 септември 2025 г., около 17:00 ч., в РУ – Смолян чрез телефон 112 е получен сигнал, че в местността "Шахоневи ливади“, землище на с. Широка лъка, обл. Смолян, е открит труп на животно от вида "благороден елен“.

При първоначалния оглед са установени следи от огнестрелна рана. Към момента не е изяснено дали тя е причина за смъртта на животното. По случая е образувано досъдебно производство.







