Издадени са три предупреждения, карта ги показва по области
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:43
©
Оранжев код е обявен за утре, 2 октомври, за по-голямата част от страната. Предупрежденията на НИМХ са тройни - за обилни валежи от дъжд, в планините от сняг, а в Източна България - за силен вятър.

В четвъртък и петък ще бъде облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1800 m - от сняг. В много райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество.

Вятърът ще се ориентира от североизток, ще се усили и с него ще застудява. Температурите ще са почти без дневен ход - от 6°-7° в западните до 19°-20° в югоизточните райони и по Черноморието.

В петък, с продължаващото застудяване в планинските райони в Западна България и под 1000 m, дъждът ще преминава в сняг. В събота от юг валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва. Вятърът ще се ориентира от запад, ще бъде слаб. Студено за началото на октомври с минимални температури между 2° и 7°, по-високи по Черноморието, максимални - между 13° и 18°.

В неделя, след временно намаление на облачността от запад тя отново ще се увеличи и по-късно през деня отново ще започнат валежи. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, минималните температури ще се задържат без промяна, а дневните ще се повишат с 3-4 градуса.

През първите дни от новата седмица отново се повишава вероятността за синоптична обстановка с повсеместни и значителни по количество валежи. Вятърът ще се ориентира отначало от запад-северозапад, впоследствие от север-североизток. Температурите ще остават с малък дневен ход, в понеделник в по-голямата част от страната между 15° и 20°, а във вторник - между 11° и 16°.







