|Иво Сиромахов: Това е зловещо национално престъпление
Тупането в гърдите и виковете "Бул-га-ар! Бул-га-ар!“ са характерни за един друг персонаж. Надявам се, че знаете кой е.
Но ето още нещо интересно, свързано с паметта ни за Левски.
Има сведения, че след свалянето му от бесилото, Апостолът е бил тайно погребан в олтара на черквата "Света Петка Самарджийска“, която се намира в мястото, известно на софиянци като "подлеза на ЦУМ“.
Тази черква още стои там.
През 1956 година, годината, в която на власт идва Тодор Живков, комунистите започват археологически проучвания в черквата. Намират кости в олтара. Имали са сериозни основания да смятат, че това са костите на Левски. Но властта нарежда това откритие да бъде потулено и костите да бъдат изхвърлени.
Защото отгоре е бил издигнат паметник на Ленин. А комунистите не можели да допуснат до паметника на техния сатрап да има символ, свързан с паметта на България. Гробът на Апостола е пожертван заради паметника на Ленин.
Историята по тия разкопки и това зловещо национално престъпление е разказана подробно от Николай Хайтов в книгата му "Гробът на Васил Левски“. С документи, факти, протоколи от археологическото проучване.
Прочетете тази книга. Има я в книжарниците.
Тя е документ за най-големия срам в новата ни история. Документ за това, как Апостолът е бил предаден още веднъж, 83 години след смъртта му. А гробът му поруган и съсипан.
И забележете горчивата ирония. Самият Васил Левски е казал:
"Ако ме обесят поне ще ми остане гроба в България и всякой ще го знай".
Това написа във фейсбук публицистът, писателят и журналист Иво Сиромахов.
