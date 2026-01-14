Иво Сиромахов: Тошко и Слави вече работят като охрана на Пеевски

© След като на първо четене народните представители одобриха промените в Закона за Националната служба за охрана, 30 минути по-късно проектозаконът беше подложен на повторно гласуване, отново на първо четене. При прегласуването обаче предложението не събра необходимата подкрепа.



При първия вот текстовете бяха приети със 115 гласа "за", 95 "против" и 9 "въздържал се". След повторното гласуване резултатът се промени на 99 гласа "за", 95 "против" и 28 "въздържал се".



Ключова роля за промяната изигра парламентарната група на "Има такъв народ", която първоначално подкрепи законопроекта, но при прегласуването се въздържа, което доведе до отпадането на предложението.



"Тошко и Слави вече работят като охрана на Пеевски", лаконично коментира гласуването Иво Сиромахов в своя личен фейсбук профил.