Иво Сиромахов: И с Господ да се снимате, пак ще останете същите провалени нещастници

© Иво Сиромахов изкоментира снимката на Карлос Насар с Делян Пеевски. Публикуваме мнението му без редакторска намеса:



Всички вие, които сега тричате големия шампион Карлос Насар, и му държите сметка с кого се бил снимал, какво направихте в живота си?



Само на 21 години това момче е на световния връх в професията си, а вие къде сте?



Какво постигнахте в жалкото си съществуване, освен да произвеждате телесни отпадъци?



Кои сте изобщо?



От коя дупка църкате?



Давате ли си сметка, че и с Господ да се снимате, пак ще останете същите провалени нещастници?



А Карлос ще свети високо над вас.



На върха.