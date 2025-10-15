ИЗПРАТИ НОВИНА
Иво Сиромахов: И с Господ да се снимате, пак ще останете същите провалени нещастници
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:20Коментари (0)2269
Иво Сиромахов изкоментира снимката на Карлос Насар с Делян Пеевски. Публикуваме мнението му без редакторска намеса:

Всички вие, които сега тричате големия шампион Карлос Насар, и му държите сметка с кого се бил снимал, какво направихте в живота си?

Само на 21 години това момче е на световния връх в професията си, а вие къде сте?

Какво постигнахте в жалкото си съществуване, освен да произвеждате телесни отпадъци?

Кои сте изобщо?

От коя дупка църкате?

Давате ли си сметка, че и с Господ да се снимате, пак ще останете същите провалени нещастници?

А Карлос ще свети високо над вас.

