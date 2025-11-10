ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:01Коментари (0)369
©
В студиото на OFFNews гостува писателят, сценарист и актьор Иво Сиромахов. Той напусна екипа на Слави Трифонов, с когото работеше над 20 години. Причината е мракобесният законопроект на ИТН за промени в НК, според които може да се лежи в затвора от 1 до 6 години, за разпространяване на лична информация. Разговаряхме за свободата на словото и значението ѝ за демокрацията, за това тук ли е "Новото начало" и какво всъщност обича да прави Сиромахов напоследък.

Писателят е на мнение, че е много положителна тенденцията да има много медийни канали, в които могат да се чуят различни гледни точки. “За медиите съм на принципа на Мечо Пух - колкото повече, толкова по-добре", пошегува се той. Сиромахов заяви, че официалните медии дават думата само на няколко подбрани хора: 

"Цари тежка цензура. Там се подбират много внимателно темите. Гостуват едни пет човека, които винаги говорят правилните тези и много се стараят всеки път да ги защитават още по-пламенно. Очевидно, за да си изкарат хонорара."

Според него това е причината доверието в големите медии да пада драстично, докато интернет дава повече възможности - и на журналистите, и на аудиторията им.

Иво Сиромахов каза, че "ДПС-Ново начало" няма никакво желание да участва видимо във властта, защото тогава биха носили отговорност:

“Новото начало е дошло и скоро няма да си отиде, защото има много голяма парламентарна подкрепа. Обществена - не знам дали има. Всичките са се прегърнали и изглеждат стабилни, защото далаверата винаги най-много обединява хората."

Той е на мнение, че някой от участниците в новата сглобка не изглежда особено щастлив от участието си в нея:

"Едни оклюмали изглеждат. Те знаят в какво участват и не се самозаблуждават за собствената си роля. Те знаят в каква помия газят. Все си задавам въпроса - тези хора нямат ли деца? Как ще оставят ограбена държава на децата си. (...) Себе си можеш да излъжеш, но не и децата си."

"Имам чувството, че хоризонтът на това правителство е една седмица. Да издържим до неделя!", пошегува се Сиромахов и попита управляващите защо пак ще се вдигат заплатите на полицаите с новия бюджет: “За революция ли се готвите?". 

Коментира, че в нормално функциониращите демокрации хората влизат в политиката, за да дават, но че в България е обратното - влизат в политиката, за да вземат.

Писателят разказа, че най-голямо щастие в момента му носи да ходи в училища из страна да чете своите книги на децата.

"Искам да се срещам с деца по училищата и да им чета приказки, това правя почти всяка седмица. Изключително удоволствие е - децата са истинско чудо. Особено децата, на които чета - от 1. до 4. клас. Те са любопитни, отворени, свободни, задават всякакви въпроси, и то такива важни! Например: "Срещал ли сте бухал?". "Страх ли ви е от мечки?" или "Кое ви е третото най-любимо влечуго?". Виждам в това смисъл - трябва да им отделяме повече внимание. Мисля, че може да бъдат нашият път към спасението. Ако погледнем света през техните очи и си кажем какво искаме да им оставим - може би ще бъдем и ние по-добри хора. Във всяко отношение", заяви Иво Сиромахов.

Добави, че продължава своята театрална дейност и има идеи за киното, които скоро ще обсъди.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ивайло Мирчев показа справка за милиони левове за бонуси в държав...
16:13 / 10.11.2025
Европейският съюз поставя все по-голям акцент върху борбата с дез...
15:50 / 10.11.2025
402-ма нови милионери за година у нас
15:21 / 10.11.2025
"Активни потребители" за Черния петък: Колкото по-гръмко е едно н...
14:15 / 10.11.2025
Много дъжд до часове в 5 области, кодът там е оранжев
12:51 / 10.11.2025
Инна три пъти е извадила късмет според д-р Димитър Димитров
12:07 / 10.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
Футболно първенство за ветерани
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: