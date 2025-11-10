ЗАРЕЖДАНЕ...
|Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
Писателят е на мнение, че е много положителна тенденцията да има много медийни канали, в които могат да се чуят различни гледни точки. “За медиите съм на принципа на Мечо Пух - колкото повече, толкова по-добре", пошегува се той. Сиромахов заяви, че официалните медии дават думата само на няколко подбрани хора:
"Цари тежка цензура. Там се подбират много внимателно темите. Гостуват едни пет човека, които винаги говорят правилните тези и много се стараят всеки път да ги защитават още по-пламенно. Очевидно, за да си изкарат хонорара."
Според него това е причината доверието в големите медии да пада драстично, докато интернет дава повече възможности - и на журналистите, и на аудиторията им.
Иво Сиромахов каза, че "ДПС-Ново начало" няма никакво желание да участва видимо във властта, защото тогава биха носили отговорност:
“Новото начало е дошло и скоро няма да си отиде, защото има много голяма парламентарна подкрепа. Обществена - не знам дали има. Всичките са се прегърнали и изглеждат стабилни, защото далаверата винаги най-много обединява хората."
Той е на мнение, че някой от участниците в новата сглобка не изглежда особено щастлив от участието си в нея:
"Едни оклюмали изглеждат. Те знаят в какво участват и не се самозаблуждават за собствената си роля. Те знаят в каква помия газят. Все си задавам въпроса - тези хора нямат ли деца? Как ще оставят ограбена държава на децата си. (...) Себе си можеш да излъжеш, но не и децата си."
"Имам чувството, че хоризонтът на това правителство е една седмица. Да издържим до неделя!", пошегува се Сиромахов и попита управляващите защо пак ще се вдигат заплатите на полицаите с новия бюджет: “За революция ли се готвите?".
Коментира, че в нормално функциониращите демокрации хората влизат в политиката, за да дават, но че в България е обратното - влизат в политиката, за да вземат.
Писателят разказа, че най-голямо щастие в момента му носи да ходи в училища из страна да чете своите книги на децата.
"Искам да се срещам с деца по училищата и да им чета приказки, това правя почти всяка седмица. Изключително удоволствие е - децата са истинско чудо. Особено децата, на които чета - от 1. до 4. клас. Те са любопитни, отворени, свободни, задават всякакви въпроси, и то такива важни! Например: "Срещал ли сте бухал?". "Страх ли ви е от мечки?" или "Кое ви е третото най-любимо влечуго?". Виждам в това смисъл - трябва да им отделяме повече внимание. Мисля, че може да бъдат нашият път към спасението. Ако погледнем света през техните очи и си кажем какво искаме да им оставим - може би ще бъдем и ние по-добри хора. Във всяко отношение", заяви Иво Сиромахов.
Добави, че продължава своята театрална дейност и има идеи за киното, които скоро ще обсъди.
