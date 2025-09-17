ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ивелин Михайлов: Ще пуснем сигнал срещу правосъдния министър в Европейската комисия по правата на човека
"Ние на 100% подкрепяме вота на недоверие. Има много хора, които са в позиция на чудене дали да подкрепят вота на недоверие или не". Така той коментира вота на недоверие.
Ивелин Михайлов заяви, че ще разкрие нова схема, "която показва тотална липса на институции в България".
"Това се случва по морето. Отиват институциите, заявяват, че има незаконен строеж, ако хотелиерите или собствениците заведения, решат да обжалват, ще им отнеме 2-3 години, а това са големи загуби - така те се задължават да дават рекет или да бъдат послушни на властта и да си мълчат", твърди Михайлов.
