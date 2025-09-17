ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ивелин Михайлов: Ще пуснем сигнал срещу правосъдния министър в Европейската комисия по правата на човека
Автор: Илиана Пенова 11:26Коментари (0)171
©
Ще пуснем сигнал в Европейската комисия по правата на човека, защото в България правосъдният министър заплашва цяла една партия - "Величие". Имаме видео, на което Георги Георгиев казва, че "трябва да бъде впрегнат целият държавен апарат, за да бъде смазана тази организация". (бел. ред. "Величие"). Това заяви пред журналисти лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, предаде репортер на "Фокус".

"Ние на 100% подкрепяме вота на недоверие. Има много хора, които са в позиция на чудене дали да подкрепят вота на недоверие или не". Така той коментира вота на недоверие. 

Ивелин Михайлов заяви, че ще разкрие нова схема, "която показва тотална липса на институции в България". 

"Това се случва по морето. Отиват институциите, заявяват, че има незаконен строеж, ако хотелиерите или собствениците заведения, решат да обжалват, ще им отнеме 2-3 години, а това са големи загуби - така те се задължават да дават рекет или да бъдат послушни на властта и да си мълчат", твърди Михайлов.


Още по темата: общо новини по темата: 923
17.09.2025 »
15.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
13.09.2025 »
12.09.2025 »
предишна страница [ 1/154 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Борисов: ПП-ДБ се качиха на руското влакче срещу еврото
10:59 / 17.09.2025
Хампарцумян: България се управлява от центрове, които не са избра...
10:42 / 17.09.2025
Пчелар: След години ще се наложи да внасяме мед от Китай, ако дър...
10:18 / 17.09.2025
КНСБ: Фрапиращо е! Краставиците на борсата са 1,60 лв., а в магаз...
10:08 / 17.09.2025
Учителката на детето, стреляло в Хасково: Майката си искаше писто...
09:52 / 17.09.2025
Търговска верига бе обявенa за най-добрия работодател в България
09:44 / 17.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Бюджет 2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: