© Това е стъпка към по-честни избори. Той е контрапункт на това правителство, което парви в момента циркове в залата. Изборът на Андрей Гюров е една стъпка в правилната посока.



Така Ивелин Михайлов коментира в кулоарите на Народното събрание изборът на Гюров за служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС.



Той коментира, че за МВР министър най-добрият вариант е Бойко Рашков.







За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.