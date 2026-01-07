ИЗПРАТИ НОВИНА
Ивановците да почерпят! Празнуват обаче и още няколко интересни имена
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 00:05
© Plovdiv24.bg
Православната църква отбелязва Ивановден днес. Това е денят на Св. Йоан Кръстител, който кръщава Исус в река Йордан. Наречен е Предтеча, защото познава и посочва Христос като пратеник на Бог. Обредното къпане за здраве на Йордановден продължава и на Ивановден. В някои райони на страната то дори е по-характерно за този празник.

Навсякъде обредът е за младоженците, като действието се извършва от кума или девера.Затова окъпването би могло да се разглежда като елемент от следсватбените обичаи, с който се затваря широкият кръг на сватбената обредност.

Този ден ергените къпят момите, къпят се и младите мъже и имениците. В Югозападна България къпят младоженките и малките момиченца на възраст до 1 година. Обредното къпане включва и разменянето на подаръци, както и гостувания и празнична трапеза. Народната представа за Св. Иван като покровител на кумството и побратимството определя гостуванията у кумовете. Кумците носят кравай, месо, вино. Прави се обща трапеза.

На Ивановден изтича срокът, през който ходят новогодишните маскирани дружини. В някои райони на страната коледарите отвеждат тържествено царя на чешмата и го окъпват. След това той устройва угощение, на което присъстват и маскирани като мечка, невеста и арапи мъже. Накрая всички излизат на празнично хоро, с което приключва пълният цикъл на обичая Коледуване. Имен ден днес празнуват Иван, Ивана, Ваньо, Ваня, Йоана, Йоан, Ивайло, Ивайла, Иво, Ивона, Калоян, Жан, Жана, Яна.







