Иван Таков: Поредицата от грешки отслаби БСП и разпиля лявото

© Платформата на БСП за предстоящите предсрочни парламентарни избори връща партията вляво на политическата карта - там, където тя има най-голяма тежест. Това заяви председателят на Градския съвет на БСП - София Иван Таков на заседанието на Националния съвет, който се проведе в събота.



"На първото заседание на Работната ни група чухме много и различни мнения. Основната част от тях бяха свързани с политиките, които БСП трябва да отстоява. Затова решихме да работим по платформа в два документа - политическа платформа и мерки по сектори за изпълнение на политическата платформа. Подготвяме и трети документ - Манифест. Той ще съдържа есенцията от политическата платформа, която е под наслов "Една друга България е възможна", каза Таков.



Иван Таков бе категоричен, че е крайно време БСП да се върне на мястото си на българската политическа карта, на което има най-голяма тежест - именно твърдо вляво.



''БСП понесе целия императивен натиск на трансформацията на системата след промените през 1989 г. За всичкото това време БСП допусна много грешки. В политиката обаче има грешки, които не можеш да избегнеш. Понякога се налага да предприемеш действия, които не искаш да предприемаш. Имаше решения, които БСП не искаше, но трябваше да вземе през годините назад. В крайна сметка е много важно днес да осъзнаем една истина - ако не могат да избегнат грешките, мъдрите политици и политически партии поне трябва да се опитат да не ги повтарят. Истината е, че поредицата от грешки отслаби БСП и разпиля лявото".



Председателят на Градския съвет на БСП - София отбеляза, че през последните близо две десетилетия ''сме се нагледали на борци с корупцията''.



"Взимаха властта в името на борбата с корупцията, а след това се налагаше да дойде някой друг борец да ги отстрани тях, защото са корумпирани. И сега е поредното дежавю. Ще дойдат новите "добри" и "морални" със заявка, че всичко ще се оправи, коментира Иван Таков.



"Корупцията в България обаче не е въпрос на морал. Тя следва от самата логика на управление в неолибералната държава. Социално-икономическите неравенства не са въпрос на мързел или липса на способности. Човекът е последната грижа на неолибералната държава. Това е държавата на малцинството олигарси, а не България, която българските граждани искат".



"БСП е гласът на хората на труда - на наемните работници, на малките предприемачи, на хората от свободните професии, на всеки, когото примитивният капитализъм, наложен в годините на прехода, лишава от правото на достойни старини, социална закрила и правото на лична и професионална реализация. В България все по-ясно наблюдаваме дълбоко класово разделение, в което малцина свръхбогати концентрират ресурси и печалби без обаче да дават своя съответстващ принос за развитието на държавата и обществените системи. В тази среда пред нас, социалистите, стои първостепенната задача да бъдем представител и защитник на огромното мнозинство от хора, които са ощетени от наложеното класово разделение", допълни той.