ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Иван Сотиров: Всички имаме отговорност да не допуснем поколението Z да бъде употребено от политиците Z
Автор: Цоня Събчева 22:45 / 02.12.2025Коментари (0)317
©
Арогантното поведение на управляващите беше логично да предизвика такава реакция сред гражданите. Очаквах този протест да е доста по-голям от предишния, но той надмина дори моите очаквания. По своите мащаби той е съизмерим с протестите от 1997 г. Това каза Иван Сотиров – общински съветник от "Синя София“, член на Комисията по обществен ред и сигурност в СОС, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Не трябва обаче да се допуска този протест и хората, които участват в него, да бъдат употребени, заяви той. "Както бяха употребени всички протести на прехода. Ние всички имаме отговорност да не допуснем поколението Z да бъде употребено от политиците Z и Радев, и лидерите на "Възраждане“, и на МЕЧ, които провеждат една кремълска линия на политика. Ако по този начин се влезе в предварителни избори, тези хора ще бъдат най-облагодетелствани“, обясни Сотиров.  

Протеста той определи като амалгама от представители на различни социални групи и привърженици на различни политически сили. "Но никой от тях не може да застане пред хората и да ги поведе. Всички политици, които са част от това, което се случва, се опитват сега да яхнат протест. Някои бяха освирквани, включително самия президент. Той затова не смее и да се появи сред гражданите. За него голямата драма е, че не може да се случи политическият му проект, ако няма предсрочни избори“, добави Иван Сотиров.  

Протестът по същество е бил срещу целия управленски политически елит, не само срещу управлението. "Да, сега преля капката на търпението. Пеевски е най-яркият, най-арогантният представител на този олигархичен корупционен модел на управление, но всички в една или друга степен го правят. Проблемът е системен, корупцията идва от голямото преразпределение на публични ресурси. Властта трябва да знае, че всеки месец, всяка седмица, всеки ден може да има протести, ако продължи по този начин. Трябва да бъдат респектирани и да разберат, че това поведение няма да бъде толерирано повече. Но големият риск е този протест да бъде употребен“, заяви общинският съветник.

Според него в момента няма ясна политическа алтернатива на сегашното управление. "Асен Василев е гаранция, че ПП-ДБ никога не могат да се разберат с ГЕРБ, което прави ГЕРБ заложници на Пеевски. Пеевски търси това. От това, че те непрекъснато го изкарват "човекът, който управлява държавата“, правят безплатно това, за което Доган някога плащаше. Когато го обозначават като водещият в държавата, основният раздавач на порции, те му правят безплатна реклама – той разчита на такъв вот“, обясни Иван Сотиров.


Още по темата: общо новини по темата: 37
02.12.2025 Протестите продължават и утре
02.12.2025 Костадин Костадинов: Протестът е показател
02.12.2025 Кузман Илиев: Отговорът на проблемите не е само протестът
02.12.2025 Божидар Божанов: Тези хора явно са решили да взривят държавата
02.12.2025 Финансовият министър: Смятам, че ще намерим едно добро решениe
02.12.2025 ПП-ДБ внася вот на недоверие в петък, предстои още по-голям протест
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Борисов: Или застанете с ГЕРБ да направим нов бюджет, или избори
22:22 / 02.12.2025
Милен Керемедчиев: Пред Европа в момента са надвиснали тежки обла...
22:21 / 02.12.2025
КЗК каза до колко стигат надценките във веригите: При млякото са ...
21:41 / 02.12.2025
Протестите продължават и утре
21:17 / 02.12.2025
Костадин Костадинов: Протестът е показател
21:17 / 02.12.2025
Кузман Илиев: Отговорът на проблемите не е само протестът
19:47 / 02.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Единствената атракция у нас, която работи 365 дни в годината, затваря за пръв път от 16 години
Единствената атракция у нас, която работи 365 дни в годината, затваря за пръв път от 16 години
20:24 / 30.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Протести срещу Бюджет 2026
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: