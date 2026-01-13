Иван Анчев: Гренландия е критично важна за сигурността на НАТО 

© В ХХІ век да се опитваш да решаваш нещата по военен път между приятели и съюзници, е силно нелогично и дълбоко притеснително. Това каза съпредседателят на Атлантическия съвет на България Иван Анчев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.



Гренландия е критично важна за сигурността на НАТО и заради огромните минерални ресурси, отбеляза той. "Никой не оспорва стратегическото място на Гренландия за възпиране на евентуална ядрена атака срещу САЩ и за контрола върху маршрута на подводниците, и за новооткриващия се Северен път, който ще съкрати много значително пътя на каргото между Китай и Европа, избягвайки рискови места като Червено оре и Суецкия канал. Можеше много спокойно да се каже: за нас това е важно, искаме това, това, това и това. Аз съм убеден, че и датското правителство, и европейските лидери ще се разберат и ще подходят по друг начин. Не се прави така, както президентът Тръмп е решил. Това би било фатално“, подчерта Иван Анчев.



Геополитиката не предполага импулсивни действия. Тя трябва да е обект на сериозни анализи и договорки с партньорите, заяви съпредседателят на Атлантическия съвет.



Позицията на Европа за намеренията на Тръмп трябва да бъде категорична, смята Анчев.



"В президента Тръмп има една импулсивност и ако той разбере, че ще има странични последствия, това може да го спре Подобно действие създава опасен прецедент. Той окуражава други авторитарни режими да посягат към държави и народи, които не са техни – визирам войната в Украйна, визирам апетитите на Китай към Тайван. Всичко това налива вода във воденицата на тези авторитарни режими“, предупреди Иван Анчев.