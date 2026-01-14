ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ивайло Мирчев: Протестите ще продължат, това е правилният подход
И допълни: "Протестите ще продължават дотогава, докогато могат да влияят на управляващите и това е очевидно правилният подход, защото с 36 депутати в Народното събрание това не може да стане. Хората на протеста са истинската сила и ние разчитаме на тях".
Мирчев коментира, че работа на "Да, България" е да даде адекватни предложения.
"Важен е юмрука на протеста. Доколкото виждам по-голямата част от парламента подкрепя нашия протест, което е абсолютно нормално и резонно. Логично е всички да го подкрепят, логично е Пеевски и Борисов да не искат изборни измами или поне те така декларират. Ако е така наистина нека да подкрепят 100% машинно гласуване, защото те са го въвеждали, а не ние".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 127
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кадър показа мащаба на протеста за машинен вот
20:52 / 14.01.2026
Румен Радев: Без честни избори няма държава!
19:22 / 14.01.2026
Започна поредният протест, искането е за честни избори и машинен ...
18:46 / 14.01.2026
Борисов: ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс
18:57 / 14.01.2026
Голям пожар в текстилно предприятие
18:46 / 14.01.2026
Нов куриер стартира ударно през пролетта на българския пазар
17:13 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS