|Ивайло Мирчев: Има сигнали за схеми за купуване на гласове с "хора с прякори"
"Поводът да съм днес в Бургас е честността на изборния процес“, заяви Мирчев в началото на брифинга. Той уточни, че е провел среща с доброволци от инициативата "Ти броиш“ от различни общини в областта.
По думите му има тревожни индикации за активност на местно ниво. "Основният проблем са индикациите за активизиране на криминалния контингент по отношение на купуването на гласове в област Бургас, за хора с прякори, добре познати на всички нас“, каза Мирчев.
Той отправи критики към работата на държавните институции. "Практически нямаме работеща прокуратура, не работят ДАНС и българските институции. Гарантирането на честен изборен процес очевидно трябва да бъде в ръцете на българските граждани“, заяви съпредседателят на "Да, България“.
Мирчев подчерта ролята на гражданските наблюдатели в изборния процес. "Вече имаме над 7 000 души в инициативата "Ти броиш“. Целта ни е да достигнем над 20 000 доброволци, за да можем да обхванем цялата страна“, посочи той.
По отношение на законодателните инициативи Мирчев заяви: "Ще предложим Народното събрание да приеме декларация, с която ясно да каже на Висшия съдебен съвет, че трябва да бъде гласувана оставката на временно изпълняващия длъжността главен прокурор“.
Акцент беше поставен и върху начина на гласуване. "Ние настояваме за 100% машинно гласуване и ще продължим да настояваме за това в зала“, заяви Мирчев, като добави: "Когато има хартиена бюлетина, има огромни възможности за манипулации“.
По темата за предстоящите избори той подчерта, че датата им е изцяло в правомощията на държавния глава. "Това решение е на президента и той трябва да го вземе“, каза още Мирчев, предаде БГНЕС.
