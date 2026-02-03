ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ивайло Мирчев: Ако искаме да имаме честни избори, трябва да се започне с голямото ринене
"Стотици хиляди в цялата страна поискаха разрушаването на този модел", заяви Мирчев в ефира на БНТ.
За да има честни избори, е необходима незабавна смяна на ръководствата в ключови институции като МВР, ДАНС и прокуратурата, според Мирчев. По думите му служебният кабинет трябва да сложи край на практиките за купуване на гласове и политически чадър над техните организатори.
"Ако искаме да имаме честни избори, трябва да се започне с голямото ринене. Трябва да има вътрешен министър, който да е вътрешен министър, не да е сламено човече. Означава да се смени главният секретар. Означава да се смени временният шеф на ДАНС", коментира той.
Сред приоритетите, поставени от ПП-ДБ пред президента, са още спирането на източването на публични средства в здравеопазването, контрол върху разпределението на средства към общините и реформи в земеделието и горските стопанства.
Мирчев остро разкритикува и предложенията за промени в Изборния кодекс, които ограничават секциите в чужбина, и ги определи като обслужващи договорки между ГЕРБ и "Възраждане". По думите му това лишава хиляди българи зад граница от реално право на глас.
