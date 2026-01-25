ИЗПРАТИ НОВИНА
Ива Митева: Радев може да направи единствено коалиция и ще са му необходими минимум две партии
Автор: Цоня Събчева 18:50Коментари (0)354
© ФОКУС
Чувам как се говори, че следващата седмица Румен Радев ще обяви партия. Нека да спрем да говорим неща, които не разбираме, защото няма как той да направи партия в момента. Той може да направи единствено коалиция и ще са му необходими минимум две партии. И то трябва да бъдат от много доверени хора в тези партии, защото знаете как лесно могат да ги откажат непосредствено преди самата кампания.Това каза председателят на 45-ото и 46-ото Народно събрание и депутат в три парламента Ива Митева в предаването "Метроном“ на Радио ФОКУС.

"Струва ми се, че като се е събудил вчера Румен Радев, е осъзнал какво е направил и къде е тръгнал, защото ще му е много трудно, нека да не се лъжем, трябва да е здраво стъпил на земята, да помни откъде е тръгнал и да внимава наистина с хората, с които се обгражда. Още повече, че те ще бъдат гледани много по-трупа и много внимателно. Ще се следят всяко едно тяхно действие и всяка една тяхна дума", коментира още тя.

По думите й Радев трябва да заложи на събирането на личности на едно място, защото това у мечтата на българските избиратели от години наред.

"Хора, които имат знания, хора, които имат опит, хора, които могат да носят отговорност, хора, които имат гръбнак, хора, които имат идеи, хора, които знаят какво да се промени във всеки един сектор. Това чакат хората", обяснява тя.

Ива Митева сподели надеждата си формацията на Радев да бъде по-скоро консервативна, обърната към защита на националните ни интереси, към стабилната държава.

"И може би това ни липсва на всички нас, защото се нагледахме последната година на един кабинет и на един премиер, който поема ангажименти от името на държавата, без дори някой да го е упълномощил или упълномощил за това.

"Ще ми се наистина да бъде прозрачен в действията си и Министерския съвет и Народното събрание и да се отчита ежеседмично за това, което е свършил. Да не стои в онази кула, наречена партиен дом, а да отиде там, където и е мястото, защото, мисля, че 23-та година започнаха да лъжат как ще правят ремонт. Този ремонт не виждам да е започнал, по нищо няма данни", добави тя. 

"Затворили са се там, капсулирали са се от журналистите. Когато един народен представител го е страх да излезе от предната зала и да се срещне очи в очи с журналиста, значи той няма работа в Народното събрание. Депутатът трябва да излиза, да е компетентен, да знае защо е натиснал бутона "за", "против" или "въздържал се". Аз не възприемам и поведението въздържал се. "Въздържал се" може да гласува човек, който не знае какво да прави. Когато си народен представител и представляваш дадена формация, ти трябва да имаш ясно изразено мнение за и против дадена тема", коментира още Митева.

"Факт е, че включително с последните изборни промени се опитват като че ли да ни откажат от гласуване, защото през годините като че ли насърчаваха апатията от гласуване, насърчаваха това да подаряваме, да продаваме гласа си, да се подаваме на такива продажби и агитации и сега виждат, че хората са готови да гласуват за нещо, което очакват, че ще внесе стабилност в държавата", каза още тя. 

По думите й ГЕРБ ще присъства в правителството, както и  вероятно ДПС - НН, "Възраждане" и ПП-ДБ.


