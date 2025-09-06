Историк от САЩ: За Русия е било неизгодно България да реализира своите най-важните национални амбиции

© Историкът и подкастър Ерик Холзи сподели своите виждания за Съединението, патриотизма и мястото на България в Европа, както и за външната политика на Съединените щати в интервю за БНР.



"Съединението е автентичен порив отдолу в обществото, и напук на това, че царят, правителството на Каравелов и Великите сили бяха в голяма степен против, народът го извърши“, казва Ерик Холзи.



По думите му Русия не е имала интерес България да постигне своите национални амбиции, тъй като за нея е било по-важно да запази спокойствие на Балканите и да съсредоточи вниманието си върху завладяването на Централна Азия.



Холзи е убеден, че 6 септември трябва да бъде основен празник на България, тъй като олицетворява волята и усилията на обикновените хора да постигнат националните си цели, въпреки външната съпротива.



Историкът смята, че липсата на повече "велики дати“ в българската история е резултат от комбинация от причини. След националните катастрофи политическата нестабилност прави невъзможно реализирането на трайни промени.



"Стамболийски се опита цялостно да промени страната, но беше свален с преврат и убит. След това Александър Цанков се опитваше да смаже опозицията. И пак, и пак, и пак – когато някой се опитва да постигне нещо, други му пречат. Това продължава и в епохата на комунизма.“



"По-добрата форма на патриотизма, тази която подкрепям и за Съединените щати, и за моята втора родина България, е свързана с това страната да бъде по-богата, по-мирна, просперираща. Да осигурим добро образование на децата и чист въздух. Това няма общо с властта или чувството за превъзходство, а с единството и усилието за по-добър живот.“



На въпрос за твърденията, че България е "колония на Брюксел“, Холзи отговаря:



"България е равноправен член на Европейския съюз и извлича огромни ползи от членството си. Да се твърди, че сме колония, само защото понякога се налага да правим неща, които не искаме – това е инфантилно говорене. Истинската дискусия е: от какво трябва да се откажем и какво печелим в замяна.“



Холзи споделя, че интересът му винаги е бил към XIX и XX век и процесите на национално пробуждане. Въпреки това първата му книга е посветена на Първото българско царство:



"Не беше правилно от 90 години да няма нова книга на английски за Първото българско царство. За мен това е история за идентичността – за приемането на християнството, за ролята на славяните, за въпроса: каква е България и кои са българите?“



Любимата му историческа фигура е Александър Стамболийски, чиято идеология е изследвал в академичната си работа. "Несъвършен, но изключително интересен човек“, обобщава Холзи.



По отношение на изолационистките тенденции в САЩ, Холзи смята, че при Доналд Тръмп не става дума за последователна идеология:



"Той няма съгласувана политика. Много често променя мнението си, според обстоятелствата. Това е хаотичен, непоследователен изолационизъм, основан на емоции и временни идеи. Предполагам, че след няколко години тази "Тръмп“-версия на външната политика ще остане в миналото.“