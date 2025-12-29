© ФОКУС виж галерията Криминална полиция, отряд “Кобра", линейка и пожарна са обградили района на “Красно село" заради въоръжен обир на търговски обект “Аванти", предаде репортер на ФОКУС, който се намира на мястото на инцидента.



По непотвърдена информация полицията е открила гранати. ФОКУС научи, че открадната сума от магазина е в размер на 1000 лева.



Магазинът се намира на ул. "Ген. Стефан Тошев". Районът на инцидента е отцепен.



По непотвърдена информация един от апашите се укрива в жилищен блок, имъ съмнения, че разполага с граната.















За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.