Истински екшън в София след кражба в магазин
Автор: Марияна Стойчева 22:49 / 29.12.2025Коментари (0)974
© ФОКУС
Криминална полиция, отряд “Кобра", линейка и пожарна са обградили района на “Красно село" заради въоръжен обир на търговски обект “Аванти", предаде репортер на ФОКУС, който се намира на мястото на инцидента.

По непотвърдена информация полицията е открила гранати. ФОКУС научи, че открадната сума от магазина е в размер на 1000 лева.

Магазинът се намира на ул. "Ген. Стефан Тошев". Районът на инцидента е отцепен.

По непотвърдена информация един от апашите се укрива в жилищен блок, имъ съмнения, че разполага с граната.

 

 










