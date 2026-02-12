ЗАРЕЖДАНЕ...
|Йотова връчи папката за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров
Йотова му връчи папката с мандата за съставяне на служебно правителство. Дотук се стигна, след като петима души от "домовата книга" дадоха своето "да" да заемат поста служебен премиер, а вчера Йотова посочи именно Андрей Гюров.
"Очакванията са изключително големи - от Вас очакваме да защитите всеки наш глас. Очакваме изборите да се проведат спрямо законите в България, за да гарантират стабилна и правова. Ще работите с постоянно действащо Народно събрание. Очаквам до една седмица да представите състав на служебно правителство", каза президентът.
"Ситуацията не е нормална, но Вие ми давате Вашето доверие, а аз го приемам, въпреки ограничения избор. Ще подходя с отговорност и разум, целта са честни избори. В следващите дни ще събера екип, в който всички ще намерят образ, хора с експертиза", отговори Гюров.
