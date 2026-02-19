© ФОКУС Още първият ден президентската институция ще бъде коректив на обещанията на служебния кабинет. Това заяви президентът Илияна Йотова в парламента след положената клетва на служебното правителство "Гюров" пред депутатите, предаде репортер на ФОКУС.



"Хареса ми акцентът за деполитизацията на кабинета, дано да го спазят. В България всичко е прозрачно и много бързо ще усетим дали това, което днес беше заявено, ще бъде спазено", каза още тя.



"Няма как да имам забележки за кабинета, това не е мой избор и днес както видяхте Андрей Гюров представи седем точки - с това много ми помогна, защото ние стриктно ще следим изпълнение на тези точки", отговори Йотова на въпрос дали има забележки към състава на служебното правителство.



По повод конкретния състав на служебното правителство, държавният глава заяви, че тя е одобрила това, което й е предложил посочения за служебен премиер.



"Няма как да бъда отговорна за всеки един министър", посочи Йотова и потвърди, че наистина има хора, които са свързани с конкретни политически сили, но повече вярва в тяхната експертност.



"Имам определени резерви към някои от тях, ще следя дали тези резерви ще си ги докажа сама за себе си, но бъдете сигурни, че в първия момент, в който видя, че се оправдават, първо медиите ще научите", отговори на въпроса дали има съображения за някои от членовете на кабинета "Гюров".







За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.