ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Йотова след положената клетва на кабинета "Гюров": Това не е мой избор!
"Хареса ми акцентът за деполитизацията на кабинета, дано да го спазят. В България всичко е прозрачно и много бързо ще усетим дали това, което днес беше заявено, ще бъде спазено", каза още тя.
"Няма как да имам забележки за кабинета, това не е мой избор и днес както видяхте Андрей Гюров представи седем точки - с това много ми помогна, защото ние стриктно ще следим изпълнение на тези точки", отговори Йотова на въпрос дали има забележки към състава на служебното правителство.
По повод конкретния състав на служебното правителство, държавният глава заяви, че тя е одобрила това, което й е предложил посочения за служебен премиер.
"Няма как да бъда отговорна за всеки един министър", посочи Йотова и потвърди, че наистина има хора, които са свързани с конкретни политически сили, но повече вярва в тяхната експертност.
"Имам определени резерви към някои от тях, ще следя дали тези резерви ще си ги докажа сама за себе си, но бъдете сигурни, че в първия момент, в който видя, че се оправдават, първо медиите ще научите", отговори на въпроса дали има съображения за някои от членовете на кабинета "Гюров".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 132
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Намериха мъртъв бизнесмен от Северозапада
09:45 / 19.02.2026
Заплата от 6700 евро и сигурност за цял живот, но по-малко от 3% ...
09:32 / 19.02.2026
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което ...
09:27 / 19.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха ге...
09:03 / 19.02.2026
До края на февруари обединяваме две платежни сметки в една банка ...
08:36 / 19.02.2026
Йотова назначи служебния кабинет
08:37 / 19.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
На 91 той стана баща отново
22:45 / 17.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа
09:00 / 17.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Рядко явление посред зима
21:05 / 17.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS