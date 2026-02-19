ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Йотова след положената клетва на кабинета "Гюров": Това не е мой избор! 
Автор: Марияна Стойчева 10:55Коментари (0)553
© ФОКУС
Още първият ден президентската институция ще бъде коректив на обещанията на служебния кабинет. Това заяви президентът Илияна Йотова в парламента след положената клетва на служебното правителство "Гюров" пред депутатите, предаде репортер на ФОКУС. 

"Хареса ми акцентът за деполитизацията на кабинета, дано да го спазят. В България всичко е прозрачно и много бързо ще усетим дали това, което днес беше заявено, ще бъде спазено", каза още тя. 

"Няма как да имам забележки за кабинета, това не е мой избор и днес както видяхте Андрей Гюров представи седем точки - с това много ми помогна, защото ние стриктно ще следим изпълнение на тези точки", отговори Йотова на въпрос дали има забележки към състава на служебното правителство. 

По повод конкретния състав на служебното правителство, държавният глава заяви, че тя е одобрила това, което й е предложил посочения за служебен премиер.

"Няма как да бъда отговорна за всеки един министър", посочи Йотова и потвърди, че наистина има хора, които са свързани с конкретни политически сили, но повече вярва в тяхната експертност. 

"Имам определени резерви към някои от тях, ще следя дали тези резерви ще си ги докажа сама за себе си, но бъдете сигурни, че в първия момент, в който видя, че се оправдават, първо медиите ще научите", отговори на въпроса дали има съображения за някои от членовете на кабинета "Гюров". 





Още по темата: общо новини по темата: 132
19.02.2026 »
19.02.2026 »
19.02.2026 »
18.02.2026 »
18.02.2026 »
18.02.2026 »
предишна страница [ 1/22 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Намериха мъртъв бизнесмен от Северозапада
09:45 / 19.02.2026
Заплата от 6700 евро и сигурност за цял живот, но по-малко от 3% ...
09:32 / 19.02.2026
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което ...
09:27 / 19.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха ге...
09:03 / 19.02.2026
До края на февруари обединяваме две платежни сметки в една банка ...
08:36 / 19.02.2026
Йотова назначи служебния кабинет
08:37 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Многоетажен паркинг с хеликоптерна площадка в Пловдив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: