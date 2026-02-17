Йотова приема Андрей Гюров: Очаква се да представи състав на служебния кабинет

© Фокус На 18 февруари, сряда, от 12.00 часа държавният глава Илияна Йотова ще приеме на "Дондуков" 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров.



В изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на 12 февруари президентът определи подуправителя на Българската народна банка за служебен премиер и му възложи да предложи състав на правителство.



ФОКУС припомня, че Йотова връчи папката на Гюров с мандата за съставяне на служебно правителство. Дотук се стигна, след като петима души от "домовата книга" дадоха своето "да" да заемат поста служебен премиер, а вчера Йотова посочи именно Андрей Гюров.



"Очакванията са изключително големи - от Вас очакваме да защитите всеки наш глас. Очакваме изборите да се проведат спрямо законите в България, за да гарантират стабилна и правова. Ще работите с постоянно действащо Народно събрание. Очаквам до една седмица да представите състав на служебно правителство", каза президентът миналата седмица.