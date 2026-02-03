ЗАРЕЖДАНЕ...
|Йотова при консултациите с ГЕРБ-СДС: Няма да бъде лесно
Държавният глава благодари, че са се отзовали за консултациите и посочи, че те не са формални.
"Няма да бъде лесно през следващите седмици, но вярвам, че целта ни е обща - прозрачни и честни избори и добра подготовка за тях, работеща държава до съставянето на служебния кабинет, както и до редовно правителство", заяви в началото Йотова.
