Илияна Йотова подписа указ за освобождаване на Ангелина Бонева от длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството.
Със същия указ държавният глава назначава като министър Николай Найденов, съобщи прессекретариатът на президента.
По-рано днес служебният премиер Андрей Гюров заяви, че Бонева сама го е помолила да бъде освободена по здравословни причини. По думите му тя е подписала своята оставка и това са фактите.
