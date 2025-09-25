ЗАРЕЖДАНЕ...
|Йотова от Пловдив: Учудих се на острата реакция на мандатоносителя г-н Борисов
"Учудих се на острата реакция на мандатоносителя г-н Борисов. Безпрецедентно остра критика към министър-председателя, каквато той дори от опозицията не е получавал", подчерта Йотова.
Тя призова за по-малко думи и повече реални действия. "Като че ли ни оставиха без надежда, като посочиха необходимата огромна сума от 3,5 млрд. лв., но смятам, че трябва да им дадем време. Проблемът е отдавна и е много тежък", посочи вицепрезидентът.
Смятам, че поддръжката за кмета на Варна ще продължава да расте. "Поздравявам всички варненци, които застанаха зад своя кмет. Надявам се разумът да победи, защото вече говорим за политически процес", посочи Йотова.
Вицепрезидентът откри в Пловдив Балкано-китайски икономически форум. Тя подчерта необходимостта от засилване на търговските и икономически връзки с азиатските страни. "През 2019 г. българският президент Румен Радев и китайският му колега Си Дзинпин подписаха ключовата декларация за стратегическо партньорство. Време е да я изпълним със съдържание, а не да стои затворена в папките", каза още Йотова.
