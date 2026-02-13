ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Йотова: Най-вероятно ще издам указа за назначаване на служебния кабинет на 19 февруари
Това заяви президентът Илияна Йотова от Мюнхен. Тя е там за 62-рата Международна конференция по сигурността.
"Това е моята първа конференция от този формат и беше изключително интересна. Хареса ми, че тя започна с ясни и категорични послания: "Европа беше "във ваканция“ и е време да се събудим". Да се събудим по отношение на собствената си независимост, както в отбранителен план, така и по отношение на индустрията, икономиката и собственото производство. Това не прозвуча като абстрактен акцент, а като реална стратегическа посока, заявена и от германския канцлер", каза президентът.
"Чуват притеснителни сигнали, че "ръководството на Република Северна Македония се опитва да намери друго лоби за заобикаляне на първия клъстер - този, който е най-важен и обхваща човешките права и т.нар. фундаментални въпроси. Правят се опити да се започне с други глави, които са по-конкретни. България няма как да се съгласи на подобна промяна", категорична е Йотова. Подчертах няколко пъти, че ако Република Северна Македония все още желае да бъде част от Европейския съюз, трябва да изпълни поетите ангажименти", обясни Йотова.
"Ще цитирам председателя на Европейския съвет, който каза, че силно се надява след изборите през април България да има много стабилно правителство. По думите му сме ключова страна в тази част на Европа и от нас зависи не само процесът на разширяване, но и бъдещото развитие на целия европейския проект. Аз съм изключително доволна от тези думи, защото дълги години на страните от Югоизточна Европа се гледаше като на периферия. За съжаление, нашите европейски партньори осъзнават значението и стратегическата роля на държавите от нашия регион по трудния начин", добави Йотова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 104
|предишна страница [ 1/18 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бащата на 15-годишния Александър, намерен мъртъв край Околчица: О...
17:38 / 13.02.2026
Желязков за завода на "Райнметал" у нас: Очакваме строителството ...
17:07 / 13.02.2026
Откриха новородено бебе в чувал между два блока в София
16:19 / 13.02.2026
Тирове са в пламъци, движението е блокирано!
15:53 / 13.02.2026
МВР призна, че Ивайло Калушев им е предоставил Airsoft оборудване...
15:34 / 13.02.2026
Появи се снимка на трите трупа от "Петрохан", с различни дрехи са...
15:22 / 13.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS