Йотова: Най-вероятно ще издам указа за назначаване на служебния кабинет на 19 февруари
Автор: Илиана Пенова 18:56
©
Най-вероятно ще издам указа за назначаване на служебния кабинет на 19 февруари.

Това заяви президентът Илияна Йотова от Мюнхен. Тя е там за 62-рата Международна конференция по сигурността. 

"Това е моята първа конференция от този формат и беше изключително интересна. Хареса ми, че тя започна с ясни и категорични послания: "Европа беше "във ваканция“ и е време да се събудим". Да се събудим по отношение на собствената си независимост, както в отбранителен план, така и по отношение на индустрията, икономиката и собственото производство. Това не прозвуча като абстрактен акцент, а като реална стратегическа посока, заявена и от германския канцлер", каза президентът.

"Чуват притеснителни сигнали, че "ръководството на Република Северна Македония се опитва да намери друго лоби за заобикаляне на първия клъстер - този, който е най-важен и обхваща човешките права и т.нар. фундаментални въпроси. Правят се опити да се започне с други глави, които са по-конкретни. България няма как да се съгласи на подобна промяна", категорична е Йотова. Подчертах няколко пъти, че ако Република Северна Македония все още желае да бъде част от Европейския съюз, трябва да изпълни поетите ангажименти", обясни Йотова.

"Ще цитирам председателя на Европейския съвет, който каза, че силно се надява след изборите през април България да има много стабилно правителство. По думите му сме ключова страна в тази част на Европа и от нас зависи не само процесът на разширяване, но и бъдещото развитие на целия европейския проект.  Аз съм изключително доволна от тези думи, защото дълги години на страните от Югоизточна Европа се гледаше като на периферия. За съжаление,  нашите европейски партньори осъзнават значението и стратегическата роля на държавите от нашия регион по трудния начин", добави Йотова.


